주미 중국 대사관 폭탄 및 살해협박...미국 비난

미, 휴스턴 주재 중국총영사관 폐쇄 요구

미 지적재산권 및 개인정보 보호 차원

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 화춘잉 중국 외교부 대변인이 주미 중국 대사관에 폭탄 및 살해협박이 있었다며 미국을 비난하고 나섰다.

23일(현지시간) 주요 외신에 따르면 화 대변인은 이날 자신의 트위터에 미국 정부가 텍사스주 휴스턴의 중국 총영사관을 3일 내에 폐쇄하라고 요구했다면서 "미국의 지적재산권과 개인정보를 보호하기 위한 것이라고 한다. 믿기 어려울 정도로 말도 안되는 일!"이라고 적었다. 그러면서 "미국 정부가 부채질한 증오와 비방의 결과로 중국 대사관이 폭탄 및 살해 협박을 받았다"고 덧붙였다.

그는 협박이 이뤄진 시점이나 구체적 내용에 대해서는 부연하지 않았다.

그는 이어 "중국 외교관에 제한을 가하고 중국의 외교행낭을 열어본 데 이어 미국이 전례없이 중국에 대한 정치적 압박을 고조시키고 있다"면서 "미국은 잘못된 결정을 철회해야 한다. 중국은 확고한 대책으로 대응할 것"이라고 강조했다.

중국은 전날인 22일 미국이 휴스턴 주재 중국 총영사관을 폐쇄하라고 요구했다고 밝혔다. 미 국무부는 성명을 내고 미국인의 지적 재산권과 개인정보를 보호하기 위한 것이라고 주장했다.

