거창군수, 항노화 힐링랜드 현장 방문 추진상황 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군수는 가조면 수월리 우두산 일원에 조성 중인 거창 항노화 힐링랜드 현장을 방문해 안전관리와 추진상황을 점검했다고 21일 밝혔다.

지난 5월에 준공된 Y자형 출렁다리에서 전체 사업장을 조망해 사업 추진상황을 점검하고, 보완사항을 주문, 사업이 잘 마무리될 수 있도록 직원과 관계자들을 격려했다.

구인모 거창군수는 “사업을 차질없이 추진해 타 자치단체와 차별화된 전략으로 거창의 경쟁력을 높여 나가야 한다”며“항노화 힐링랜드가 거창을 대표하는 최고의 브랜드가 될 수 있도록 각자의 위치에서 최선을 다해줄 것”을 당부했다.

거창 항노화 힐링랜드는 2019년 준공된 국내 최초 Y자형 출렁다리를 비롯하여 치유의 숲, 자생식물원, 숲 체험장 등이 계획되어 있으며, 2021년 전체사업 준공을 목표로 사업추진에 박차를 가하고 있다.

