모나미, ‘펜 클럽’ 3기 153명 모집

[아시아경제 문혜원 기자] 모나미는 브랜드 서포터즈로 다양한 활동에 참여할 수 있는 ‘모나미 펜 클럽(Pen Club)’ 153명을 모집한다고 21일 밝혔다. 153명은 모나미의 상징인 모나미 153 볼펜에서 차용했다.

모나미 펜 클럽은 모나미 펜(Pen)을 팬(Fan)으로 사랑하는 이들과 함께한다는 의미를 담고 있다. 2018년부터 시작돼 올해 3기를 모집한다. 펜클럽은 모나미 브랜드와 제품에 대한 자유로운 의견 개진을 통해 소비자와 진정성 있는 소통을 나눌 수 있도록 운영되고 있다.

멤버들에게는 활동기간 동안 모나미스토어 잉크랩 무료 체험, 모나미 제품 30% 할인 등 다양한 혜택이 주어진다. 또한 신제품 개발과정의 자문단으로 참여할 수 있으며, 매달 우수 활동자와 최종 MVP에게는 모나미 신제품과 인기 제품이 추가 제공된다.

최종 선발된 이들은 오는 9월부터 6개월 동안 매달 주어지는 미션을 수행하고 개인 SNS에 자유롭게 콘텐츠를 제작·업로드 할 수 있다. 펜 클럽은 활동 종료 후에도 2023년까지 모나미몰에서 펜클럽 등급이 유지된다.

모집 기간은 21일부터 8월 11일까지며, 개인 SNS 채널을 보유하고 있다면 누구나 지원 가능하다. 기존 펜클럽 1, 2기 멤버도 참여할 수 있으며, 신청 방법에 대한 자세한 안내는 모나미 공식 페이스북이나 인스타그램에서 확인할 수 있다.

