靑 "행정수도 이전? 여야 의견 국민여론 살펴야" (상보)

김태년 민주당 원내대표 교섭단체 대표 연설…행정수도 완성 위한 청와대·정부·국회 세종 이전 주장

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 청와대는 행정수도 이전 주장과 관련해 여야 의견과 국민여론을 살펴야 한다면서 선을 그었다.

청와대 핵심 관계자는 20일 기자들과 만나 "행정수도 이전에 대해선 일단 국회에서 논의를 해야 되는 것이기 때문에 여야 논의를 살펴보겠다. 그리고 국민 여론도 살펴봐야 할 문제"라고 원론적인 입장을 전했다.

앞서 김태년 더불어민주당 원내대표는 이날 국회 교섭단체 대표 연설을 통해 "길거리 국장, 카톡 과장을 줄이려면 국회가 통째로 세종시로 이전해야 한다. 아울러 더 적극적인 논의를 통해 청와대와 정부 부처도 모두 이전해야 한다"고 주장했다.

김 원내대표는 "행정수도의 완성이 국토 균형 발전과 혁신성장을 위한 대전제이자 필수 전략"이라며 이같이 말했다.

