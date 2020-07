주춤한 코스피, 다시 2200 밑으로…2198에 마감

外人·기관 매도행렬…코스닥도 780 초반대로 내려가

[아시아경제 이민우 기자] 코스피지수가 3거래일 만에 다시 2200 밑으로 내려갔다. 개인의 매수세에도 불구하고 외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내렸다.

20일 한국거래소에 따르면 코스피지수는 전장보다 0.14%(3.00포인트) 떨어진 2198.19에 마감했다. 전 거래일보다 소폭 오른 2209.59로 출발했지만 시초가가 곧 최고가였다. 개장 초부터 내리막을 걸으며 오전 10시14분께에는 2183.83까지 내려갔다. 이후 오후 들어 2200선을 회복했지만 장 마감 직전에 하락세를 보이며 2198대에 장을 마쳤다.

코스피시장에서는 개인이 4076억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 761억원, 3296억원을 순매도했다.

업종별로는 하락한 업종이 다수였다. 서비스업의 하락 폭이 1.85%로 가장 컸다. 이어 증권(-1.63%), 유통업(-1.04%), 보험(-0.98%) 등이 떨어졌다. 반면 운수장비(1.88%), 은행(1.56%), 건설업(1.19%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 대부분 내렸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 13,000 등락률 -4.71% 거래량 1,549,525 전일가 276,000 2020.07.20 15:30 장마감 close 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 15,000 등락률 -4.62% 거래량 1,526,385 전일가 325,000 2020.07.20 15:30 장마감 close 의 하락폭이 각각 4.7%, 4.6%로 두드러졌다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 323,000 전일대비 5,000 등락률 -1.52% 거래량 1,376,239 전일가 328,000 2020.07.20 15:30 장마감 close (-1.5%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 5,000 등락률 -1.30% 거래량 256,610 전일가 383,500 2020.07.20 15:30 장마감 close (-1.3%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 511,000 전일대비 5,000 등락률 -0.97% 거래량 317,458 전일가 516,000 2020.07.20 15:30 장마감 close (-0.9%) 등의 순으로 떨어졌다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 4,000 등락률 +3.40% 거래량 4,440,550 전일가 117,500 2020.07.20 15:30 장마감 close 와 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 224,000 전일대비 3,500 등락률 +1.59% 거래량 434,159 전일가 220,500 2020.07.20 15:30 장마감 close 만이 각각 3.4%, 1.5% 올랐다.

코스닥지수도 하락세를 보였다. 전장 대비 0.16%(1.26포인트) 내린 781.96에 마감했다. 코스피와 마찬가지로 장 초반부터 하락하기 시작해 오후 10시께에는 776.97까지 떨어졌다. 이후 다시 반등, 780대 초반에서 마무리됐다.

코스닥시장에서도 개인의 매수세와 외국인·기관의 매도세가 맞붙는 모양새였다. 개인은 1178억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 999억원, 132억원을 순매도했다.

업종별로는 통신장비의 상승폭이 2.28%로 가장 컸다. 이어 섬유·의류(1.66%), 정보기기(1.39%), 금속(1.30%), 출판·매체복제(!.14%) 등이 올랐다. 반면 운송장비·부품(-1.58%), 디지털컨텐츠(-1.42%), 유통(-133%) 등을 하락했다.

시총 상위 10위 종목 중에서도 하락한 종목이 더 많았다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,900 전일대비 4,100 등락률 -3.06% 거래량 564,568 전일가 134,000 2020.07.20 15:30 장마감 close 의 하락폭이 -3.0%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 87,800 전일대비 2,600 등락률 -2.88% 거래량 459,002 전일가 90,400 2020.07.20 15:30 장마감 close (-2.8%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 104,600 전일대비 1,900 등락률 -1.78% 거래량 1,517,446 전일가 106,500 2020.07.20 15:30 장마감 close (-1.7%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,600 등락률 -1.33% 거래량 92,456 전일가 120,600 2020.07.20 15:30 장마감 close (-1.3%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 201,100 전일대비 2,300 등락률 -1.13% 거래량 48,403 전일가 203,400 2020.07.20 15:30 장마감 close (-1.1%) 등의 순이었다. 반면 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 71,400 전일대비 2,600 등락률 +3.78% 거래량 1,625,511 전일가 68,800 2020.07.20 15:30 장마감 close (3.7%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 252,900 전일대비 6,900 등락률 +2.80% 거래량 185,300 전일가 246,000 2020.07.20 15:30 장마감 close (2.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 135,100 전일대비 2,900 등락률 +2.19% 거래량 528,451 전일가 132,200 2020.07.20 15:30 장마감 close (2.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 178,500 전일대비 3,000 등락률 +1.71% 거래량 2,755,859 전일가 175,500 2020.07.20 15:30 장마감 close (1.7%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr