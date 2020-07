"국내 상업용 부동산, 가격 하락 가능성 낮아"

[아시아경제 박지환 기자] 국내 상업용 부동산 가격이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 하락할 가능성이 낮다는 분석이 나왔다.

이지스자산운용 리서치센터는 20일 이같은 내용을 담은 '국내 상업용 부동산 시장동향'에 관한 보고서를 발표했다. 이번 보고서는 상업용 부동산(오피스, 리테일, 물류, 호텔)을 대상으로 시장동향을 분석했다.

보고서는 "코로나19로 국내 투자가 연기되거나 보류되고 있지만, 자산가격 하락 가능성이 있다고 보기는 어렵다"고 평가했다.

서울 오피스 시장은 매물이 부족한 상황에서 운용사간 경쟁이 심화로 높은 가격을 형성 중이다. 하반기엔 공실률이 상승할 가능성이 있는 만큼 임대료가 상대적으로 낮은 여의도권역이 기회라고 강조했다.

전통적 대형 리테일 시장은 소비 트렌드의 변화와 코로나 이슈 등으로 투자환경이 악화돼 매물이 증가할 가능성이 있다고 내다봤다. 투자를 고려할 경우 용도변경, 온·오프라인 매장과 물류시설의 결합된 형태의 시설을 적용하는 전략을 제시했다.

반면 물류시장은 온라인쇼핑 매출의 안정적인 증가가 예상되며 물류산업의 호황에 따라 단기적으로 공급이 증가해 공실률이 증가하고 있다고 설명했다. 단기 임차수요를 흡수해 수익을 확보하는 것이 대응 전략일 수 있다고 강조했다.

보고서는 "호텔시장은 외국인 관광객 유출입에 크게 영향을 받는 시장으로 매출이 부족하더라도 위탁업체가 임대료를 보장해주는 기본 임대료와 매출연동 임대료가 존재하는 구조"라며 "투자 시 일부 주거기능을 담당하는 공동주거(Co-Living)시설로 개발해 안정적인 운용을 시도하는 전략이 필요하다"고 언급했다.

이지스자산운용 관계자는 "미래의 부동산 시장이 소비 트렌드의 변화로 전통적인 리테일 시장과 물류의 복합화가 진행돼 도심물류가 확산되고 있다"며 "환경이슈가 대두되어 쓰레기 처리를 소화할 수 있는 인프라 투자도 진행될 것"이라고 밝혔다.

