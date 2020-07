진에어, 포항공항 활성화 위한 업무협약 체결

진에어, 오는 31일 김포~포항 노선 취항

[아시아경제 유제훈 기자] 진에어가 포항공항 활성화를 위해 각 지방자치단체 및 유관기관과 손을 잡았다. 진에어는 20일 오전 경북 포항시청 대화의실에서 포항공항 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식엔 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장, 주낙영 경주시장, 손창완 한국공항공사 사장, 최정호 진에어 대표 등이 참석했다. 이번 협약에 따라 진에어, 경북도, 포항·경주시, 한국공항공사는 포항공항 활성화를 위해 협력관계를 구축하고 적극적 교류에 나선다. 진에어는 시도민의 항공교통 편의를 위해 노선 확충 및 안정적 운영을 위해 노력하고, 각 시도와 기관은 지속적 지원·홍보·시설개선에 나선다.

진에어는 아울러 오는 31일부터 포항~김포노선 취항을 시작으로 김포와 제주를 잇는 신규 노선개설도 추진한다. 최정호 대표는 "시도민들께 빠르고 편리하면서 가격 경쟁력까지 갖춘 항공 서비스를 제공해 드릴 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"며 "지속적인 관심과 사랑을 부탁드리고 진에어는 진심 어린 서비스로 보답하겠다"고 밝혔다.

