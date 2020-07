KB저축은행, 최대 2.1%p 적립되는 'KB국민 키위뱅크 체크카드' 출시

[아시아경제 김민영 기자] KB저축은행이 KB국민카드와 제휴한 ‘KB국민 키위뱅크 체크카드’를 출시했다고 20일 밝혔다.

이 카드는 모바일 금융플랫폼 키위뱅크 애플리케이션(앱)에서 신청할 수 있으며 국내 전국 KB국민카드 가맹점에서 이용 가능하다. 결제 시 최대 2.1% 포인트(1포인트=1원)가 적립된다.

포인트적립 방식은 ‘기본적립’ 과 ‘추가적립’으로 구성됐다. 기본적립은 국내 가맹점 결제 시 전월실적 및 한도 제한 없이 0.1% 적립된다. 추가적립은 전월 이용실적 30만원 이상 사용시 제공되며 업종 별로 적립한도와 적립율이 상이하다.

연회비는 없으며 체크카드 이용시 키위입출금통장에도 0.2% 우대금리가 적용된다. 기본금리 1.3%가 제공되며 KB국민 키위뱅크 체크카드 이용실적만 있다면 잔액 100만원 이하까지 0.2% 우대금리를 적용한 최대 연 1.5%를 받을 수 있는 상품이다.

KB국민은행 자동화기기(ATM)에서 출금수수료 면제 혜택도 월 5회 제공되며 키위뱅크 앱과 웹에서 가입 가능하다.

