대구시, 의료관광객 '3만명 시대' … 중국 방문객 전년도 갑절 '껑충'

작년 대구 의료관광객 비수도권 최초 3만1183명 기록

전년 대비 75.7% ↑ 전국 3위…中 사드사태 이전 초과

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난 한해 동안 대구를 찾은 외국인 의료관광객은 3만1183명으로, 비수도권 최초로 3만명을 돌파한 것으로 집계됐다. 2018년 1만7745명에 비해 75.7%나 불어난 폭발적 증가세다.

지난 6일 한국보건산업진흥원에서 발표한 '2019년 외국인환자 유치 실적 통계'에 따르면 지난해 한국의료를 이용한 외국인환자는 전년 대비 31.3% 증가한 49만7464명이었다. 이 중 대구시의 외국인환자수는 전체의 6.3%를 차지해 서울, 경기도에 이어 세 번째이었다.

진료과별로는 피부과와 성형외과가 각각 136%, 115%의 높은 증가율을 보였다. 국적별로는 중국이 가장 많은 비중을 차지한 가운데 피부·성형 분야 주 고객인 베트남, 태국 등 동남아 의료관광객의 증가가 두드러졌다.

특히 전체 의료관광객의 21%를 차지하는 중국의 경우 연도별 수치는 다이나믹하다. 2016년 5300명에서 2017년 2489명으로 크게 줄어들었다가 2018년 3438명, 2019년 6474명으로 크게 늘었다.

2017년 사드 사태의 여파로 전년 대비 53%까지 감소했으나, 지속적인 해외 바이어 발굴 및 협력체계 구축과 공격적 마케팅의 영향으로 사드 사태 이전 실적을 넘어서는 것은 물론 역대 최대 규모 증가라는 가시적 성과로 나타났다. 사드 보복 완화에 맞춰 칭다오·항저우 등 중소도시와 직항노선 도시를 거점으로 삼아, 고급 의료 욕구와 여성들의 미용분야 관심도 증가 등 의료관광 고객층의 수요를 집중 공략한 전략이 주효했던 것으로 보인다.

의료관광 시장 다변화를 위한 국가별 맞춤형 홍보 마케팅을 통해 베트남·태국(피부 미용), 일본(한방), 러시아(중증·내과), 몽골(건강검진) 등 주요 타깃 국가의 외국인환자도 높은 비율로 증가했다. 2018년 대비 증가율은 몽골 354%, 베트남 243%, 태국 100%, 일본 92%, 중국 88% 등이다.

이로써 대구시는 2016년 전국 비수도권 지방자치단체 중 최초로 의료관광객 2만명을 유치하고, 이듬해 연속으로 2만명 유치에 이어 3만명 시대를 달성함으로써, 명실상부한 '메디시티 대구'의 저력을 과시했다. 외국인 의료관광객 5만명 시대로의 도약을 위한 교두보를 마련했다는 게 대구시의 자랑이다.

2009년부터 의료관광산업 육성에 뛰어든 대구시는 메디시티대구협의회·대구의료관광진흥원 같은 전국 유일의 전문 기관 운영, 10개국 25개소에 달하는 해외 홍보센터 개소·운영 등 전국 지방자치단체의 롤모델이 되는 선도적이고 적극적인 정책 운영을 통해 대한민국 의료관광산업을 이끌고 있다.

대구는 현재 상급종합병원 5개, 종합병원 11개 등 3700여개의 병·의원과 3만5000개가 넘는 병상수, 2만1000여명의 보건인력 등 풍부한 의료 인프라를 구축해 놓고 있다. 또한 아시아 두 번째의 팔이식 수술 성공 사례를 비롯해 모발이식, 성형, 피부, 한방, 치과, 건강검진 등에서 우수한 의료기술을 보유하고 있다.

백동현 대구시 혁신성장국장은 "내륙도시라는 접근성 한계를 가진 대구시가 전국 세 번째로 많은 외국인 의료관광객을 유치한 데는 풍부한 의료서비스 인프라를 적극 활용할 수 있었기 때문"이라며 "앞으로도 의료관광특구 조성 등 경쟁 도시와 차별화된 성장 전략을 통해 대구가 대한민국을 대표하는 의료도시로 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

