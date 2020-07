LGU+ 비대면 상담 영상, 누적 조회수 108만건 넘어

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,109,292 전일가 12,250 2020.07.17 15:30 장마감 close 는 비대면 고객 상담 필요성이 급증함에 따라 지난달 선보인 '스스로 해결 가이드 영상'의 누적 조회수가 108만건을 돌파했다고 19일 밝혔다.

스스로 해결 가이드 영상은 상담직원의 설명만으로 이해하기 어려운 서비스 사용법이나 장애발생 시 해결 방법을 고객이 눈으로 보고 직접 따라 할 수 있도록 만든 해설 영상이다.

영상별 조회수를 살펴보면 '원하는 TV채널만 보고 싶어요'(33만9347건), 'U+tv 리모컨으로 TV와 셋톱박스 전원을 켜고 싶어요'(28만7217건), 'U+tv 프리2를 배송받은 뒤 빠르게 기본 설정하고 싶어요'(6만600건) 등 인터넷TV(IPTV) 작동·설정과 관련된 영상이 가장 많은 조회수를 기록한 것으로 나타났다.

이 밖에 '동작감지센서 알림 설정을 하고 싶어요' '아이폰으로 고객센터 요청 서류를 보내고 싶어요' 등 홈 사물인터넷(IoT) 및 스마트폰 사용법과 관련된 영상이 뒤를 이어 높은 조회수를 기록했다. 채널별로는 전체 영상 조회수 108만8977건 중 공식 유튜브 채널에 직접 접속한 경우가 44%인 47만8934건으로 가장 많았다.

LG유플러스는 고객 반응을 지속 관찰하면서 올해 연말까지 스스로 해결 가이드 영상을 100편 이상으로 확대 제공할 계획이다. 질문 유형에 맞는 맞춤 영상 접속 링크를 휴대폰 문자로 고객에게 자동 발송할 수 있는 사내 전산 시스템도 개발할 예정이다. 스스로 해결 가이드 영상은 유튜브 외에도 홈페이지와 모바일 고객센터 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

박수 LG유플러스 고객가치혁신담당은 "앞으로도 고객의 이용추이를 면밀히 살펴 영상 활용도를 높여 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr