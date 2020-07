'나혼산 STUDIO' 박나래×한혜진×화사, '유튜브 감성' 29금 드립＋은밀한 회동

[아시아경제 박희은 인턴기자] 17일 '나 혼자 산다'가 유튜브 공식 채널 '나혼자산다 STUDIO'를 통해 두 번째 스핀오프 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 한혜진, 박나래, 화사는 은밀한 회동을 갖고, 공중파에서는 담아내지 못했던 입담을 자유롭게 뽐냈다.

17일 저녁 6시 유튜브 채널을 통해 공개된 영상에서는 은밀한 회동을 갖는 박나래(조지나)와 한혜진(사만다), 화사(마리아)의 모습이 공개됐다.

이날 여은파는 화사가 먹방을 선보였던 한강 벤치로 향했다. 박나래는 한강으로 가는 길목에서도 높은 수위의 농담으로 "이게 유튜브 감성"이라고 말했다.

여기에 화사는 한강에 도착하자 "(주차된) 차에 습기 껴 있는지 봐라"고 말했고, 박나래는 "유튜브 감성"이라고 좋아했다.

또한, 이날 한혜진은 "나 한강에서 라면 먹어본 적이 없어"라며 기대감을 드러냈지만, 4월의 추운 날씨 탓에 분노로 가득한 먹방을 펼치기도 했다. 박나래는 언짢은 듯 인상을 쓴 채로 꿋꿋이 음식을 먹는 모습으로 웃음을 자아냈다.

그런가하면 여은파는 달력작업을 통한 수익기부, 웨딩플래너와 자선패션쇼 등 선한 영향력을 실천하기 위한 아이디어를 나눴다.

그러나 넘치는 열정과는 달리, 화사의 허리 부상과 한혜진의 맹장수술로 인해 촬영이 연기되며 비상 상황에 놓이게 됐다. 이에 다음 주에는 '병문안파티'가 공개, "이러다가 또 응급실 가"라고 말하는 한혜진의 모습이 예고됐다.

'나 혼자 산다'의 스핀오프 영상은 매주 금요일 저녁 6시 유튜브 공식 채널 '나혼자산다 STUDIO'에서 공개된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr