[아시아경제 이승진 기자] 주한미국대사관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 중단했던 비자발급 업무를 유학생 등 일부 비이민 비자에 한해 재개한다.

미 대사관은 16일 홈페이지에 "주한미국대사관은 7월 20일부터 학생 및 교환 방문자를 위한 비자(F, M, J) 등 일부 비이민 비자 발급 업무를 재개할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "업무 적체로 신청자들의 발급 대기 시간은 다소 길어질 수 있다"라며 "신청자가 납부한 비자 신청 수수료는 유효하며, 수수료를 납부한 국가에서 납부일로부터 일년 이내에 인터뷰 예약을 신청하는 경우 사용할 수 있다"고 설명했다.

H1B, H2B, H4, L 및 일부 J비자 신청자는 미 정부가 정한 예외 사항에 적용되는 경우 인터뷰 예약을 요청할 수 있다.

