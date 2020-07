'잠재적 방조자' '민관합동은폐단'…통합당, 서울시 진상조사에 의구심(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 고 박원순 서울시장의 성추행 의혹을 민관합동으로 조사하겠다고 나선 서울시에 대해 '잠재적 방조자', '민관합동은폐단'이라며 의혹의 눈초리를 보내고 있다.

김기현 미래통합당 의원은 16일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "민관합동조사단이라고 하는데, 저는 '민관합동은폐단'이라고 읽는다"며 이같이 말했다. 서 서울시가 민관합동조사단을 구성해 고 박 시장 성추행 의혹을 조사하겠다고 나선 것을 겨냥한 것이다.

김 앵커가 '너무 과하다'고 지적하자 김 의원은 "민관합동조사단이 무슨 조사권한이 어디에 있나. 수사를 할 수 있는 권한이 어디 있고 압수수색을 할 수 있는 권한이 어디 있고 포렌식을 할 권한이 어디 있나"며 "법적 권한이 전혀 없다. 아무 권한도 없는 사람에게 그냥 막 적당히 시간 떼우다가 넘어가려는 것"이라고 지적했다.

김 의원은 "고 박 시장 핸드폰이 여러 개 있는데 다 압수해서 포렌식해서 그동안 성추행 사건에서 어떻게 피해자하고 주고받은 문자들이 있는지 그 내용을 보면 될 일"이라며 "그거는 지금 아예 덮어놔두고 사람 말 가지고 그냥 쇼해서 넘어가려는 것"이라고 강조했다.

이어 "두 번째로 중요한 부분은 이 사건의 핵심 관계자, 공모자들, 가담자라고 볼 수 있는 사람들이 서울시의 공무원들이라는 것"이라며 "지금 서울시의 권한 직무대행을 하는 서정엽 씨는 고 박 시장의 비서실장 출신이고, 그 비서실 내에서 여러 가지 일들이 계속 일어났고 4년 동안 피해자가 호소를 하는데도 불구하고 그걸 묵살시켜왔던 것이라면 서 권한대행은 조사의 대상이 될 수 있는 일"이라고 덧붙였다.

허은아 미래통합당 의원도 16일 YTN라디오 '출발 새아침'에 출연해 "국민들이 과연 서울시가 꾸리는 조사단을 얼마나 신뢰할 수 있을지가 의문"이라며 "서울시를 온전히 신뢰할 수만은 없다"고 지적했다.

그는 "고 박 시장의 피소 사실을 유출했다고 하는 혐의, 현재 시정을 장악하고 있는 박 시장의 최측근들 역시 이번 사태에 자유로울 수 없는 잠재적 방조자라는 점, 피해자의 내부고발에도 서울시는 묵살했다는 세 가지 점만 봐도 서울시를 온전히 신뢰할 수만은 없다"며 "일단은 서울시의 자구책을 지켜보겠지만 일말의 의혹이라도 있을 경우에는 진상조사가 국회로 넘어오게 될 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr