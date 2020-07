[클릭 e종목]"덕산네오룩스, 하반기 이후를 겨냥한 매집…목표가↑"

[아시아경제 오주연 기자] NH투자증권은 16일 덕산네오룩스 덕산네오룩스 213420 | 코스닥 증권정보 현재가 36,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,200 2020.07.16 07:49 장시작전(20분지연) close 의 2분기 실적 감소는 불가피하지만, 하반기 실적 개선폭은 클 전망이라면서 이를 겨냥한 매수는 여전히 유효하다고 분석했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 4만6000원으로 상향조정했다.

덕산네오룩스의 올 2분기 실적은 예상대로 전분기대비 감소할 것으로 점쳐진다. 매출액 268억원, 영업이익 59억원으로 각각 전분기대비 16%, 14% 감소할 전망이다. 2분기 국내 고객사의 OLED 패널 출하량이 전분기대비 24% 감소했고, 중국 패널 고객사의 OLED 소재 주문도 축소(1분기 선구매 영향)됐기 때문으로 풀이된다.

그러나 하반기 실적 모멘텀은 강화될 것이라는 분석이다. NH투자증권은 덕산네오룩스의 하반기 매출액과 영업이익이 상반기 대비 각각 21%, 34% 증가할 것으로 추정했다.

고정우 연구원은 "하반기 주요 세트 업체들의 신규 스마트폰 출시, 고객사의 OLED 패널 공급처 역할 부각, OLED 소재 사용 확대가 기대되기 때문"이라면서 "특히 일부 OLED 소재의 고객사 점유율이 높을 것으로 예상돼 실적에 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

현재 중국발 LCD 공급 증가, 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 부재 등이 국내 디스플레이 기업 실적에 리스크 요인으로 작용 중이지만, 덕산네오룩스는 이러한 리스크로부터 상대적으로 자유로운 상황이며 여타 패널·장비업체 대비 높은 실적 성장세를 안정적으로 이어갈 수 있을 것이라고 내다봤다.

고 연구원은 "OLED 소재 시장의 성장률이 더 높고, 확고한 OLED 소재 시장 지배력과 다변화된 고객 기반을 바탕으로 장기간 소재 시장 내 경쟁 우위를 유지할 것이기 때문"이라고 진단했다.

