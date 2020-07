[클릭 e종목]"대한항공, 올해 기대치 넘는 영업익 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 16일 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 17,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,000 2020.07.16 07:49 장시작전(20분지연) close 에 대해 올해 영업이익이 시장 기대치보다 높을 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4500원을 제시했다.

안진아 이베스트투자증권 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 2분기 연결기준 실적은 전년보다 11.7% 감소한 매출액 2조7560억원, 1분기 적자에서 2분기 영업이익는 1007억원 흑자 전환 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 2분기 흑자전환은 타이트한 화물 수요-공급으로 인한 화물 운임 급등, 유류비·인건비 등 절감, 여객 수요 부진에 따른 제반 비용 축소에 기인한다는 설명이다.

올해 연간 영업이익 역시 이전 추정치 대비 상향 조정했다. 코로나19가 장기화됨에 따라 연내 여객 수요 회복이 현실적으로 어려워진 점을 감안 시 화물 공급 부족은 지속될 가능성이 높다. 5월 화물운임 상승폭이 고점을 찍고 다소 완만해지는 추세에 있으나 여객 카고 공급이 제한된 상황에서 화물 운임 레벨이 높게 유지될 것으로 분석했다.

안진아 연구원은 "유상증자(1조1000억원), 기내사업부 매각, CB·ABS 발행(1조원), 기간자금지원 가능성 등을 고려할 때 경쟁업체 대비 유동성 리스크 역시 제한적"이라며 "하반기로 갈수록 낮아지는 화물단가에 대응, 고정수요 선점과 물량유치 확대로 안정적인 실적 지속할 것으로 보인다"고 전망했다.

