북한 외무성, 日 방위백서에 "군사 대국화·영토강탈 책동 합법화 목적" 강력 비난

일본 올해 방위백서 '북한 핵무기를 소형화ㆍ탄두화를 실현…일본 공격 능력 보유' 첫 명시

[아시아경제 임철영 기자] 북한 외무성이 '북한의 핵과 미사일 능력이 자국을 위협한다'고 처음으로 명시한 일본의 올해 방위백서에 대해 "군사 대국화와 영토강탈 책동을 합법화 하기 위한 목적"이라고 강하게 비난했다.

외무성 대변인은 15일 조선중앙통신 기자와 문답 형식으로 "일본 정부가 각료회의에서 채택한 '2020년 방위백서'에서 우리의 핵 보유에 대해 이러쿵저러쿵 잡소리를 늘어놓다 못해 이웃 나라들에 새 도전이 된다고 걸고 들었다"면서 이 같이 밝혔다.

특히 아베 정부가 일본 사회에 공포감을 조성하는 등 악습을 버리지 못하고 있다고 주장했다. 외무성 대변인은 "아베 정권이 기회가 있을 때마다 우리의 '미사일 위협'을 떠들면서 일본 사회에 공포감을 조성해 저들의 음융한 정치·군사적 목적 실현에 이용해온 악습을 여전히 버리지 못하고 있다는 것을 보여준다"면서 "기본 목적은 우리의 위협을 구실로 군사대국화와 영토강탈 책동을 합법화해보려는 데 있다"고 비난했다.

그러면서 아베 정부의 군사적 움직임이 지역의 평화와 안정을 파괴하는 도화선이 되고 파멸을 앞당기는 후과를 빚을 것이라고 경고했다.

외무성 대변인은 "일본의 팽창된 군사력을 배경으로 전수방위 허울을 완전히 벗어던지고 선제공격을 노린 적기지 공격능력 보유를 공공연히 운운하는 데 대해 주변국들은 예리한 눈초리로 주시하며 응당한 각성으로 경계하고 있다"고 꼬집었다.

이어 "무분별하고 위험천만한 군사적 움직임은 지역의 평화와 안정을 파괴하는 도화선이 될 것이며 불 속에 날아들어 타죽은 어리석은 부나비처럼 정권 자체의 파멸을 앞당기는 비참한 후과를 빚을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 일본 각의가 채택한 올해 방위백서에는 '북한이 핵무기를 소형화ㆍ탄두화를 실현했고 탄도미사일에 탑재해 일본을 공격할 능력을 이미 보유하고 있는 것으로 보인다'는 내용이 처음으로 담겼다.

