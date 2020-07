통합당 "피해자, 4년간 고통받아…민주당, 침묵해선 안돼"

[아시아경제 이지은 기자] 고 박원순 서울시장을 성추행으로 고소한 전(前) 비서가 "4년 동안 고통받았다"고 호소한 것과 관련, 미래통합당은 "더불어민주당이 피해여성을 지켜야 한다"고 지적했다.

김은혜 통합당 대변인은 13일 논평을 통해 "고인에 대해 쏟아지는 의혹을 스스로 언급하는 것에 불편한 마음이 있을 수 있다. 그러나 침묵하지 말아 달라. '공소권 없음'의 사법절차 뒤에 숨지 말라"며 이같이 말했다.

김 대변인은 "오늘 고인으로부터 지난 4년간 고통을 당했다는 피해자의 호소가 나왔다"며 "사실이라면 민주당이 그간 가장 신랄하게 비판해왔던 '위력에 의한 성추행'"이라고 지적했다.

이어 "당신들의 침묵은 피해자가 당한 고통의 진실을 가리고, 상처를 치유할 유일의 길을 차단할 것임을 직시하라"며 "진실을 밝혀 다시 쏟아질지 모를 2차 가해를 막아 달라"고 덧붙였다.

김 대변인은 "민주당이 연대해야 할 사람은 여러분들 편이 아니라 바로 피해자"라며 "성인지 감수성과 피해자 중심주의를 강력하게 외쳐온 사람들이 민주당 여러분들 아닌가"라고 반문했다.

그는 "홀로 어둠속에 고통 받았을 피해 여성에게 손을 내밀고 지켜주는 것이야말로 여성 인권을 위해 싸워왔던 고인을 진정으로 추모하는 길"이라며 "우리 당도 인간답게 살 수 있는 세상을 꿈꾼 것이 전부였다는, 약하고 힘없는 피해 여성 곁에 서 있겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr