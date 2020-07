넥센타이어, AI 빅데이터 활용 타이어 소음 저감 시스템 개발

[아시아경제 우수연 기자]넥센타이어가 인공지능(AI) 빅데이터를 활용해 타이어 소음을 한층 저감시킬 수 있는 예측 시스템 구축을 완료했다고 13일 밝혔다.

최근 넥센타이어는 현대기아자동차, 인하대학교와 함께 NVH(noise·vibration·harshness, 소음·진동·충격) 빅데이터 연구를 위한 산학 공동연구를 진행해왔다.

빅데이터를 이용한 AI 기술은 급변하는 미래 모빌리티 시장에서 중요성이 강조되고 있다. 특히, 소음 분야는 타이어 패턴 형상과 소음 설계 인자에 따라 방대한 데이터 결과 값을 갖게 되는데 이 데이터에 인공지능을 활용하면 제품에 최적화된 값을 뽑아낼 수 있다. 또 소음 빅테이터 축적을 통해 차량 및 타이어 외부 방사 소음을 대폭 감소시켰다.

타이어 설계 인자는 넥센타이어의 이미지 프로세싱 기술로 구현했으며, 넥센타이어 중앙연구소와 현대기아차의 공동협업을 통해 AI를 통한 빅데이터 타이어 소음 분야 연구가 가능해졌다.

소음 측정에 활용된 넥센타이어 중앙연구소 무향실은 100개 이상의 최첨단 센서로 소음에 대한 다양한 원인과 성능 분석이 가능하며 국내 최초 4드럼 실험 설비가 마련돼 실제 차량으로 시험을 진행하고 있다.

넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 5,260 전일대비 80 등락률 +1.54% 거래량 142,501 전일가 5,180 2020.07.13 14:16 장중(20분지연) close 는 이번 소음 저감 예측 기술뿐만 아니라 연비향상을 위한 에어로다이나믹 저감 예측 기술 등 향상된 기술력을 프리미엄 신차용 타이어(OE)와 교체용 타이어(RE) 제품에 적용하기 위해 박차를 가할 계획이다.

더불어 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 시대에 발 맞춘 다양한 형태의 공동 연구와 함께 연구개발(R&D) 부문에 대한 지속적인 투자로 글로벌 타이어 산업을 선도해 나가겠다는 계획을 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr