[아시아경제 임철영 기자] 11일 오후 2시 고(故) 박원순 서울시장의 장례위원회 구성과 절차와 관련해 박홍근 더불어 민주당의원이 발표할 예정이라고 시울시가 밝혔다.

서울시는 고인의 빈소가 차려진 서울 종로구 서울대병원 장례식장 1층 출입구에서 박 의원이 직접 장례위원회 구성, 장례 절차 등을 밝힐 예정이라고 전했다. 박 의원은 '고 박원순 서울특별시장 장례위원회 공동집행위원장'이다.

박 시장의 장례는 정부의전편람에 따라 기관장인 서울특별시장(葬)으로 치러질 예정이다. 발인은 13일이다.

