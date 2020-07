정의당 류호정 "朴 조문 안 간다…피해자 외롭지 않기를"

배진교 원내대표, 박원순 빈소 조문

[아시아경제 김혜민 기자] 류호정 정의당 의원은 10일 고(故) 박원순 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 서울시 직원에게 "당신의 잘못이 아니다"라고 위로하며 박 시장을 조문하지 않겠다고 밝혔다.

류 의원은 이날 자신의 페이스북에 "고인의 명복을 비는 사람들의 애도 메시지를 보며 고인께서 얼마나 훌륭히 살아오셨는지 다시금 확인한다"며 "그러나 저는 '당신'이 외롭지 않았으면 좋겠다"고 적었다.

류 의원은 "존경하는 사람의 위계에 저항하지 못하고 희롱의 대상이 돼야 했던 당신이, 치료와 회복을 위해 필요하다는 정신과 상담을 받고서야 비로소 고소를 결심할 수 있었던 당신이, 벌써부터 시작된 '2차 가해'와 신상털이에 가슴팍 꾹꾹 눌러야 겨우 막힌 숨을 쉴 수 있을 당신이 혼자가 아님을 알았으면 좋겠다"고 말했다.

그는 영화 '굿 윌 헌팅' 속 대사인 '네 잘못이 아니야(It's not your fault)'를 인용하며 "어제 오늘의 충격에서, '나의 경험'을 떠올릴 '당신들'의 트라우마도 걱정이다. 우리 공동체가 수많은 당신의 고통에 공감할 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

류 의원은 "2차 피해를 막을 안전한 환경 조성을 위해 함께 노력했으면 좋겠다"며 강간죄의 구성요건에 위계와 위력, 상대방의 동의 여부를 추가하는 내용을 골자로 한 '성범죄 처벌 강화를 위한 형법' 개정안을 발의하겠다고 말했다.

그는 "저는 조문하지 않을 생각"이라며 "그러나 모든 죽음은 애석하고 슬프다. 유가족분들께 심심한 위로의 말씀을 전한다"고 말했다.

한편 정의당에서는 이날 배진교 원내대표가 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고인의 빈소를 찾았다.

배 원내대표는 조문 후 기자들과 만나 "풀뿌리 시민운동을 함께 했던 분이라서 말할 수 없는 비통함이 있다"며 "시민과 함께 꿈꾸려고 했던 꿈들이 앞으로 잘 이어졌으면 하는 바람"이라고 말했다.

그는 성추행 의혹 제기에 대해선 "아직 정확하게 나와있는 게 없어서 (입장을 밝히기 어렵다). 장례가 끝난 다음에 처리해도 충분하다"며 "다만 여러가지 의혹된 부분을 가지고 여러가지 문제가 발생하지 않았으면 한다"고 밝혔다. 잇따른 미투를 둘러싼 당 차원의 대책에 대해서도 "당에서는 우선적으로 본인이 돌아가셨기 때문에 애도와 조문을 할 계획"이라며 "추후 상황은 발생 상황에 따라서 판단할 생각"이라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr