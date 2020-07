힐크릭, 슬리브리스 티셔츠 3종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 비와이엔블랙야크(회장 강태선)가 전개하는 모던 브리티시 골프웨어 브랜드 힐크릭이 한여름 무더위 속 시원하게 스타일을 살려줄 여성용 슬리브리스 티셔츠 3종을 출시했다.

이번에 선보인 제품은 어깨를 드러낸 시원한 디자인에 쟈카드 패턴과 로고 및 절개 프린트, 컬러 배색을 적용한 스타일이 돋보이는 것이 특징이다. 또한, 슬림한 라인으로 여성스러움을 강조하면서도 착용감이 뛰어나다.

먼로고 배색 슬리브리스 티셔츠는 에리와 암홀에는 배색 컬러를 적용했으며, 가슴 로고 프린트로 포인트를 살렸다. 카라 형태의 V넥 라인은 단정하면서도 얼굴이 갸름해 보이는 효과를 준다. 또, 신축성이 뛰어나고 자외선 차단과 접촉냉감 기능이 우수한 덜타입 소재를 적용해 라운딩 시에도 활동성과 쾌적함을 제공한다. 색상은 화이트와 다크 그린 2종으로 구성됐다.

쟈카드 슬리브리스 티셔츠는 반하이의 차이나 카라로 유니크함을 더했다. 신축성이 더해진 소재로 색상은 화이트와 네이비 2가지다.

펀칭 패턴 슬리브리스 티셔츠는 암홀부터 밑단으로 이어지는 절개 프린트와 변형 패턴이 돋보이는 디자인으로 슬림함이 돋보인다. 뒤에서 앞으로 넘어오는 패턴의 사용으로 활동성이 한층 더 우수한 것이 특징이다. 여기에 암홀 라인에 펀칭 소재를 사용해 통기성을 높였으며, 디자인적으로도 포인트 역할을 해준다.

힐크릭 마케팅 관계자는 “이번에 선보인 슬리브리스 시리즈는 급격히 더워진 날씨에도 시원함과 스타일 어느 것 하나 놓칠 수 없는 여성 골퍼들을 위한 아이템으로 구성했다”며, “패턴과 컬러, 슬림함이 돋보이는 핏감과 편안한 착용감을 원하는 골퍼들에게 인기를 끌 것으로 기대한다”고 말했다.

