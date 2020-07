롯데마트, 친환경 행보…1일 1그린 용기내 캠페인

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트는 송파점, 서초점 등 수도권 28개점을 대상으로 '롯데마트 1일 1그린 용기내 캠페인'을 시행한다고 10일 밝혔다. 연말까지 전점에 확대 적용한다.

이번 캠페인은 대형마트 내 재사용 용기 사용 실천을 위한 첫 걸음으로 롯데마트 내 반찬 코너인 미찬·집밥 예찬과 연계해 반찬 용기를 가지고 오면 구입한 반찬 20%를 더 주는 캠페인이다.

앞으로 연중 지속적으로 운영할 예정이며 이번 캠페인 시작을 기념해 해당 코너에서 반찬을 2만원 이상 구매 시 선착순으로 반찬 용기를 증정해주는 이벤트도 함께 진행한다.

앞서 커피 전문점에서 일회용 컵을 대신해 텀블러를 이용하는 것처럼 마트 내에서도 재사용 용기 사용이 확산되는 계기가 될 것이라는 게 롯데마트 측 설며이다.

한편, 롯데마트는 '자원 선순환 프로젝트'를 통해 2025년까지 롯데마트에서 사용하는 비닐 및 플라스틱 50% 감축과 매장 내의 식품 폐기물 30%를 감축하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 신재생 에너지 및 전기차 충전소 저변 확대를 통한 친환경 녹색 매장 구축에도 앞장서고 있다.

