7월 국회 시작부터 여야 기 싸움 '팽팽'…공수처·국정조사 이견

[아시아경제 장세희 기자]여야가 7월 임시국회에서 고위공직자범죄수사처(공수처) 문제 등을 놓고 또다시 충돌하고 있다. 더불어민주당은 국회 정상화를 강조하는 반면 미래통합당은 강력한 대여투쟁을 주장하고 나섰다.

최대 난관은 법정 출범시한(15일)이 임박한 공수처다. 민주당은 공수처장 후보자 추천위원 선정을 위한 당내 위원회를 구성해 후보자 물색 작업에 착수했다. 반면 통합당은 공수처법 자체를 위헌으로 판단하고 총력 저지에 나선다.

홍정민 민주당 원내대변인은 5일 현안 브리핑에서 "민주당은 공수처 출범을 법대로 준비하고 있으며 법 개정 문제는 검토하지 않고 있다"며 통합당도 법을 준수해 줄 것을 기대한다"고 밝혔다.

주호영 통합당 원내대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 "공수처법에 대한 위헌심판이 진행 중이기 때문에 지켜봐야 한다"며 "무리하거나 졸속·성급하게 처리할 문제가 아니다"고 강조했다.

통합당은 공수처장후보추천위원회 위원 중 야당 몫 위원을 15일 전에 추천하지 않는 방안을 고심하고 있다.

통합당은 또 민주당 윤미향 의원이 연루된 정의기억연대(정의연)과 북한 문제에 대한 국정조사와 검언유착 사건에 대한 특임검사도 주장했다.

주 원내대표는 "위안부 할머니들을 사리사욕의 미끼로 삼은 윤미향씨의 치졸한 행태를 국정조사로 밝혀내겠다. 또 문재인 대통령이 도널드 트럼프 대통령에게 전했다는 완전한 비핵화 약속에 대한 거짓말도 국정조사하겠다"고 밝혔다.

