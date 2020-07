LG생활건강 빌리프, 아쿠아밤 비타 워터 크림 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,378,000 전일대비 1,000 등락률 -0.07% 거래량 8,530 전일가 1,379,000 2020.07.03 09:37 장중(20분지연) close (대표 차석용)이 여름철 강한 햇빛으로 메마르고 칙칙한 피부를 위해 비타민과 히알루론산을 듬뿍 머금은 수분감을 선사하는 빌리프 ‘아쿠아밤 비타 워터 크림’을 출시했다.

트루 허브 코스메틱 브랜드 빌리프가 새롭게 선보인 아쿠아 밤 비타 워터 크림은 ‘비타민 폭탄 수분 크림’이라는 애칭에 걸맞게, 피부에 바르는 순간 비타민을 함유한 수분 에센스가 폭탄처럼 상쾌하게 터지며 피부의 수분 밀도를 높여준다.

비타민 C, E 콤플렉스가 함유된 젤 타입 제형이 즉각적으로 피부에 생기를 더해 맑고 투명한 피부로 가꿔준다. 다양한 크기의 4가지 히알루론산이 섞인 쿼드러플 히알루로닉 블렌드TM를 함유해 피부결 사이에 촘촘하게 수분을 채워주고 피부 수분 밀도를 330.4%* 개선시켜준다.

빌리프 브랜드 담당자는 “젤 크림 제형이 풍부한 수분감과 함께 실키하면서 매끄럽게 발린다”며, “산뜻한 사용감으로 더운 여름철 피부에 부담 없이 스킨케어 마지막 단계나 메이크업 전에 사용하기 좋다”고 말했다.

