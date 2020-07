1분기 파생결합증권 상환액 전분기比 38% 감소..."코로나19 여파"

[아시아경제 박지환 기자] 올해 1분기 파생결합증권 조기상환액이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 글로벌 주요 증시 폭락으로 영향으로 큰 폭으로 감소했다. 증권사의 파생결합증권 발행·운용 손익도 9000억대 적자를 기록했다.

1일 금융감독원에 따르면 1분기 파생결합증권 발행액과 상환액은 26조3000억원, 27조5000억원으로 전분기인 42조원, 44조1000억원 대비 큰 폭의 감소세를 나타냈다.

이 중 주가연계증권(ELS)의 발행액은 21조원으로 직전 분기 보다 13조3000억원(38.8%) 줄었다. 코로나19로 3월 글로벌 주요증시가 폭락하면서 원금비보장형 ELS를 중심으로 발행액이 크게 감소했기 때문이라는 것이 금감원의 설명이다.

1분기 ELS 상환액은 19조1000억원으로 직전 분기 대비 15조8000억원(45.3%) 감소했다. 코로나19로 글로벌 주요증시가 동반 폭락하면서 조기상환 규모가 크게 감소한 탓이다. 3월말 기준 ELS 발행잔액은 72조2000억원으로 집계됐다. 이는 직전분기 대비 1조2000억원(1.7%) 증가한 규모이다.

기타파생결합증권(DLS) 발행액은 5조3000억원으로 직전분기 대비 2조4000억원(31.2%) 줄었고 상환액은 8조4000억원으로 전분기에서 8000억원(8.7%) 감소했다. 증권사들의 자체헤지 비중은 3월말 기준 파생결합증권 발행잔액은 106조원으로 집계됐다. 이 중 자체헤지는 62조1000억원이었다.

증권사들은 파생결합증권 운용에서 손실을 봤다. 1분기 증권사의 파생결합증권 발행·운용 손익은 9067억원으로 대규모 적자 적환을 했다. 증권사들이 포트폴리오 재조정에 어려움을 겪었던 것이 이유로 추정된다.

금감원 관계자는 "국내 증권회사의 자체헤지 규모 및 비중이 지속적으로 증가함에 따라 헤지자산 운용 리스크 관리에 대한 관리수준 강화가 필요하다"며 "증권사의 헤지자산 거래가 금융시장에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링 중에 있다"고 밝혔다.

