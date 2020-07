"렘데시비르, 이달 무상공급"…내달 이후에도 환자부담은 '0'(종합)

美 길리어드 개발 '렘데시비르', 특례수입 승인 후 국내 공급 협의 완료

중증환자로 제한…질본, 이번달까지 무상공급 물량 우선 확보

[아시아경제 최대열 기자, 조현의 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자 치료에 일부 효과를 보여 미국 등에서 승인받은 에볼라 바이러스 치료제 '렘데시비르'가 국내에도 공급된다.

1일 질병관리본부는 길리어드사이언스코리아와 국내 도입과 관련 협의를 최근 마쳤고 이날부터 공급하기로 했다고 밝혔다. 렘데시비르는 미국 제약사 길리어드사이언스가 코로나19 치료제로 개발 중인 약물로, 미국 식품의약국(FDA)으로부터 코로나19 중증환자에 한해 치료제로 긴급 사용할 수 있도록 승인받았다. 최근 미국에서 진행한 초기 임상시험에서 코로나19 환자의 회복 기간을 31% 줄였다는 발표가 나오는 등 치료 효과가 주목받고 있다.

국내에서 렘데시비르를 투약받을 수 있는 환자는 폐렴이 있으면서 산소치료가 필요한 중증환자로 제한된다. 중증환자를 치료하는 병원에서는 국립중앙의료원에 의약품 공급을 요청해야 하며 중앙의료원은 필요 시 신종 감염병 중앙임상위원회에 자문을 요청해 투약 대상자를 결정한다. 투약기간은 5일(6병)이 원칙이나 의료진 판단에 따라 5일 더 연장할 수 있다. 다만 전체 투약기간이 최대 10일을 넘으면 안 된다. 방역 당국에 따르면 지난달 말 기준 국내 중증단계 이상 환자는 32명이다. 모두 50대 이상 환자다.

도입물량 등 구체적 내용은 계약조건에 따라 공개되지 않았다. 질병관리본부는 이달까지 무상공급 물량을 우선 확보하고 다음 달부터는 가격협상을 통해 구매를 진행할 계획이다. 공급가격에 관계없이 국내에선 코로나 환자 치료비용을 건강보험과 정부 재정에서 부담하고 있어 환자가 직접 내는 비용은 없다. 정은경 질병관리본부장은 "렘데시비르의 추가 물량 확보를 위해 국내 수입자인 길리어드사이언스코리아와 함께 계속 협력하는 등 치료제 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

코로나19 전일 신규확진 51명…지역발생 36명·해외유입 15명

광주 첫 日 두자릿수 신규 확진…대전서는 등교 후 첫 교내 감염

한편 이날 새로 확인된 국내 코로나19 환자는 51명으로 집계됐다. 사찰ㆍ다단계업체ㆍ병원 등을 통해 감염이 번진 광주시에선 하루 만에 12명이 새로 확진 판정을 받았다. 광주에선 전일까지만 해도 격리치료 중인 환자가 12명이었는데 하루 만에 두 배로 늘었다. 광주에서 하루 신규 확진자가 두 자릿수로 나온 건 이번이 처음이다.

서울 등 수도권에서 27명, 대전에서 4명이 확진됐으며 대구ㆍ충남ㆍ전남에서도 1명씩 확진 판정을 받았다. 대전에서는 등교개학 후 처음으로 교내에서 감염된 것으로 추정되는 사례가 나왔다. 검역단계에서 확인된 환자는 5명이다.

지난 5월 이태원클럽이나 물류센터 등 수도권을 중심으로 늘었던 신규 확진자는 지난달 대전에 이어 광주 등 전국 각지로 번지는 모양새다. 일일 신규 확진자는 40~50명대로 비슷한 수준이나 발생지역 숫자가 늘어 관리망이 넓어짐에 따라 방역당국도 비상이 걸렸다. 환자와 접촉자를 추적해 격리하는 등 당국의 방역조치보다 감염 속도가 더 빠르기 때문이다. 중앙사고수습본부에 따르면 지난달 29일 기준 광주지역 중증환자 치료병상 3개 가운데 하나만 남아있으며 감염병 전담병원의 남은 병상도 15개에 불과하다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr조현의 기자 honey@asiae.co.kr