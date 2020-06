불교 총지종사회복지재단 성북구 석관실버복지센터 위탁 관리

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 사회복지법인 불교총지종 사회복지재단(대표 강재훈)과 성북구립 석관실버복지센터 민간위탁운영협약을 지난 25일 체결했다고 밝혔다.

구는 기존 센터의 위탁기간이 30일자로 종료됨에 따라 수탁자 공개 모집을 진행하고 신청을 한 법인을 대상으로 선정심의위원회를 거쳐 총지종을 석관실버복지센터 수탁법인을 선정했다.

25일 성북구청에서 진행된 협약식에는 이승로 구청장과 강재훈 대표(총지종) 외에도 업무관계자 등이 참여해 실버복지센터 프로그램 운영방향 및 어르신들의 다양한 복지수요 충족을 위한 심도 있는 이야기를 나누었다.

이승로 성북구청장은 이 자리에서 “역량 있고 훌륭한 법인에서 석관실버복지센터 운영을 맡게 돼 영광이고, 앞으로 센터가 원활히 운영될 수 있도록 구에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.

또 “성북구의 많은 지역자원과 석관동이 가지고 있는 특성을 감안, 많은 어르신들이 함께 참여하고 즐길 수 있도록 해주기 바란다”고 당부했다.

석관실버복지센터는 2009년7월에 개관, 60세 이상의 어르신들이 이용할 수 있으며 2100여명의 회원들이 있고 하루 평균 이용인원이 250여명 정도이다. 노래교실, 요가, 밸리댄스, 탁구 등 다양한 프로그램을 운영해왔으나 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따라 지난 2월부터 휴관 중이다.

