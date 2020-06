미니스톱, 창사 30주년 기념 ‘매콤바베큐 닭다리’ 할인 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] 미니스톱은 창사 30주년을 기념해 오는 30일까지 ‘매콤바베큐 닭다리’ 할인행사를 진행한다.

미니스톱은 올해 창사 30주년을 맞아 한 해 동안 매월 특별한 할인행사를 진행하고 있다. 이번 6월에는 미니스톱의 대표 디저트 상품 중 하나인 ‘매콤바베큐 닭다리’를 40% 이상 할인된 가격 1000원에 판매한다. 매콤바베큐 닭다리 할인 행사는 30일까지 5일간만 진행된다.

매콤바베큐 닭다리는 최근 유행하는 매운맛 치킨 트렌드에 맞춰 지난달 출시한 신상품으로 닭다리의 특유의 쫄깃한 식감과 풍부한 육즙에 바베큐의 훈제 향과 매콤함을 조합해 색다른 매운맛을 느낄 수 있다.

송지일 미니스톱 마케팅팀 팀장은 “지난 30년간 미니스톱에 많은 사랑을 보내준 고객들에게 감사한 마음을 담아 이번 할인 행사를 준비했다”라며 “앞으로도 고객에게 사랑받는 편의점이 되기 위해 좋은상품과 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr