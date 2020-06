코로나19로 주춤했던 샤로수길, 4월 매출 상승세

[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 주춤했던 서울 관악구 대표상권 샤로수길의 분위기가 바뀌고 있다. 서울대학교 인근에 있는 이 상권은 신사동 가로수길과 서울대학교 정문의 '샤' 모양을 따와 가로수길과 합쳐 지어졌다.

24일 수익형부동산 연구개발기업 상가정보연구소가 SK텔레콤 빅데이터 서비스 플랫폼 지오비전 통계를 분석한 결과 지난 4월 샤로수길 상권 일평균 유동인구는 14만 6943명으로 조사됐다. 월평균(30일 기준) 약 440만명의 인구가 샤로수길 상권을 찾는 셈이다.

상권 내 카페 월평균 추정 매출은 1674만원이다. 지난해 12월 이후 감소하던 매출이 증가세로 전환한 것이다. 지난해 12월 샤로수길 상권 내 카페 매출은 약 2100만원이었으나 코로나19 등의 여파로 지난 3월 약 1400만원으로 감소했었다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 "샤로수길 상권은 특색있는 식당과 카페 등이 있어 많은 사람들이 상권을 찾았고 상권은 유명해졌다"며 "코로나19 확산 여파로 과거의 분위기는 잃었지만 4월 상권 내 점포(카페) 매출이 상승하며 분위기가 전환되고 있다"고 분석했다.

다만 "상권은 젠트리피케이션 현상이 진행되고 있어 상권색을 잃어가고 있다"며 "만약 코로나19 바이러스 확산이 장기화되고 상권색을 계속해서 잃어 간다면 샤로수길 상권도 위기를 맞을 가능성이 있다"고 덧붙였다.

한편 샤로수길 내 유동인구 구성이 가장 많은 연령대는 30대였으며 전체 유동인구 중 22.9%의 비중을 차지했다. 이어 △20대(22.3%), △60대 이상(18.4%), △40대(17.2%), △50대(16%), △10대(3.2%) 순이었다. 20·30대 유동인구가 45.2%를 기록하며 상권 내 유동 인구 연령대는 낮은 것으로 조사됐다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr