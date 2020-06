[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 청량한 여름의 계절감을 살려 디자인한 MD 신제품을 출시했다고 24일 밝혔다.

이번에 선보인 MD 신제품은 ‘쿨 텀블러(민트ㆍ화이트)’와 ‘쿨 워터보틀’이다. 두 제품 모두 2중 벽면을 갖춘 더블월 구조로 내부가 제작돼 보냉력이 탁월하며 시원한 음료를 오랜 시간 보관해도 외벽에 결로가 생기지 않는다.

쿨 텀블러는 청량한 민트와 깔끔한 화이트 색상 2종으로 출시됐다. 텀블러 바디는 스테인리스 소재로 제작되어 내구성이 강하며 리드부분은 투명한 트라이탄 소재로 제작돼 내용물 확인이 용이하다. 용량은 500㎖이며 2종 모두 1만7000원으로 출시됐다.

쿨 워터보틀은 트라이탄 소재로만 제작돼 가볍고 휴대성이 좋은 제품으로 더운 여름에 얼음을 더 많이 담을 수 있도록 550㎖의 넉넉한 사이즈로 제작됐다. 가격은 1만1000원이다.

