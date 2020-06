홍준표 "文정권 낭만적 민족주의, 김정은 정권에 이용물만 될 뿐"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "대북정책 수립의 기본 전제는 김정은 정권의 본질을 바로 보는 것"이라며 문 정권의 인식을 '낭만적 민족주의'라고 지적했다.

홍 전 대표는 20일 페이스북을 통해 "문 정권이나 좌파들처럼 낭만적 민족주의나 우리민족끼리라는 비현실적인 인식 바탕 아래서는 우리는 언제나 김정은 정권의 이용물만 될 뿐"이라며 이같이 말했다.

그는 "김정은 정권의 본질은 김일성 봉건 왕조의 영원한 체제구축에 있다"며 "그러나 이것을 방해하는 대북정책은 반민족, 반인권, 반인륜에 불과하다"고 지적했다.

홍 전 대표는 "그래서 우리는 언제나 대북정책을 수립할 때는 북한 정권과 북한주민을 분리하여 대처하고 수립해야 한다"며 "김일성 왕조가 동구권 자유화의 바람으로 루마니아 차우셰스쿠 왕조처럼 일시에 무너지지 않는다는 보장이 어디 있나. 북한 자유화에 대한 인내만이 우리가 이기는 길"이라고 말했다.

