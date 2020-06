박지원 "백해무익한 삐라 놀음…남북 모두 중단하자"

[아시아경제 임춘한 기자] 박지원 전 민생당 의원은 20일 "백해무익한 삐라(전단) 놀음을 남북 공히 중단하자"며 "일부 몰지각한 일들이 우리 민족 전체에 막대한 지장을 초래한다"고 밝혔다.

박 전 의원은 이날 페이스북에서 "북한이 대남 삐라 살포를 준비하며 그 내용 등을 조선중앙통신이 보도하는 것은 옳지 않은 일로 즉각 중단해야 한다"며 이같이 말했다.

박 전 의원은 "우리 정부도 대북 삐라 살포를 철저히 단속하고 현행법으로 처벌하겠다고 밝혔고, 국회도 법을 통과시켜 차단하겠다고 했다"며 "지난 17일 문재인 대통령도 대북 삐라 문제에 대한 대책을 말했다"고 밝혔다.

박 전 의원은 북측을 향해 "'이에는 이'라는 말은 어린아이들의 행동"이라며 "남북공동연락사무소 파괴로 북측 의지는 충분히 나타낸 것"이라고 지적했다.

박 전 의원은 "대북 삐라 살포 탈북단체의 맹성을 촉구한다"며 "북한도 대남 삐라 살포 계획을 즉각 중단하라"고 말했다.

