[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 손담비가 청초한 매력을 자랑했다.

최근 손담비는 자신의 인스타그램에 "오늘도 행복하고 즐거운 하루"라는 글과 함께 사진 두 장을 공개했다.

공개된 사진 속 손담비는 바람부는 해변에서 블랙 의상을 입고 긴머리를 휘날리며 포즈를 취하고 있다. 특히 여유로운 표정을 지으며 휴식을 만끽하는 모습이 시선을 끈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr