밀양연극아카데미 '가족극 페스티벌' … 주말마다 "3대가 함께 즐겨"

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 밀양문화재단은 '2020 청년 K-STAR 밀양연극아카데미 '가족극 페스티벌'을 밀양아리나에서 19일부터 7월 4일까지 3주간 매주 금·토요일마다 개최한다고 19일 밝혔다.

'가족극 페스티벌'은 '모모의 시간여행' '요술항아리 뚝딱' '논두렁 연가' 3개 작품으로 매주마다 공연된다.

첫번째 공연 '모모의 시간여행'은 베스트셀러로 잘 알려진 미하엘엔데의 '모모'가 원작으로, 시간의 소중함에 대해 이야기하는 작품이다. 원작 내용에 뮤지컬 요소를 더해 아이들에게 재미있게 다가갈 뿐만 아니라 어른에게는 깊은 감동을 선물한다.

두 번째 '요술항아리 뚝딱'은 전래동화형 국악뮤지컬로 무서운 도깨비의 요술항아리를 둘러싸고 일어나는 이야기를 권선징악의 교훈을 담아 표현한 작품이다. 국악과 댄스, 록, 깜짝 퀴즈 등 다양한 요소가 합쳐진 관객 참여형 뮤지컬이다.

마지막 공연 '논두렁 연가'는 어깨를 들썩이는 트로트가 곳곳에 숨어있는 트롯&팝 드라마 작품이다.

특히 이번 '가족극 페스티벌'에는 특별한 사전 이벤트가 준비돼 있다. 각 공연 1시간 전부터 밀양아리나의 곳곳에서 마술쇼, 마임, 풍선아트 등 소규모 공연이 함께 펼쳐진다.

공연 일정은 '모모의 시간여행' 19일(오후 4, 7시), 20일(오후 6시), '요술항아리 뚝딱' 26일(오후 4시, 7시), 27일(오후 4시), '논두렁 연가' 7월 3일(오후 4시, 7시), 4일(오후 4시)이다. 공연은 전체관람가로, 사전 예약제로 운영된다.

