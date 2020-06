[아시아경제 송승윤 기자] 술에 취해 사찰에 불을 지르려 한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 종로경찰서는 조계사 대웅전 외벽에 불을 질러 벽화 일부를 훼손한 혐의(일반건조물 방화미수)로 A(35)씨를 체포해 조사 중이라고 19일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 2시께 조계사에 들어가 라이터용 기름으로 자신의 가방에 불을 붙이고, 대웅전 건물 북측 외벽 주변에 놓았다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.

불은 5분만에 꺼졌지만 가방이 불에 타면서 대웅전 건물 외벽에 그려진 벽화 일부가 그을린 것으로 전해졌다.

범행 당시 A씨는 술을 마신 상태였다. 경찰은 일단 A씨를 유치장에 입감시켰다.

경찰은 A씨가 술이 깨는 대로 정확한 범행동기 등을 조사할 예정이다. 훼손된 벽화가 문화재인지 여부도 파악할 방침이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr