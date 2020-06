17일부터 도시락 4800개 '안나의 집' 배부

[아시아경제 김보경 기자] 한국지역난방공사는 17일 경기 성남에 위치한 사회복지법인 '안나의 집'에 노숙인·독거노인을 위한 도시락을 전달했다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 무료급식을 이용하지 못해 식사 해결에 어려움을 겪고 있는 이들의 고충을 해소하기 위함이다.

한난은 이날부터 8주간 매주 수요일 600개씩 총 4800개의 도시락을 안나의 집에서 배부할 예정이다. 한난 관계자는 "앞으로도 지역사회와 함께하는 상생노력에 적극적으로 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편 한난은 코로나19 극복을 위해 ▲임원 연봉 반납 ▲희망직원 급여 온누리 상품권 대체 지급 ▲소상공인·기초생활수급자 전기요금 납부 유예 ▲화훼농가 지원 ▲대구 의료진 지원 등 다양한 노력을 지속해왔다.

