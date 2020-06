경기소방 배너형태 카드뉴스 '도민 안전교육' 성과

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 제작한 창의적인 이색 '카드뉴스'가 경기도소방 정책 및 안전교육 전파 역할을 톡톡히 하고 있다.

카드뉴스는 정보가 담긴 문구와 사진, 그림 등 이미지가 결합된 배너 형태의 디자인 콘텐츠다.

전달하고자 하는 정보를 간결한 메시지와 눈에 확 띄는 이미지로 압축해 한 눈에 보기 편하고 스토리텔링식 전개로 보는 재미를 제공한다.

특히 최근 온라인뉴스 구독 형태가 스마트폰 등 모바일 기기로 이동하면서 경기소방본부의 카드뉴스가 주목받고 있다.

경기소방본부가 최근 제작한 카드뉴스 중 '옆(거리두기)기적인 그녀'는 영화 '엽기적인 그녀'의 결말을 본떠 '생활 속 거리 두기'의 실천 내용을 재미있게 전달했다. 또 산불로 타들어가는 산의 모습을 담뱃갑으로 표현하면서 '태우시겠습니까?'라는 문구를 넣어 산불에 대한 경각심을 심어주기도 했다.

경기소방본부는 카드뉴스를 주 2~3편 제작해 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인에 지속적으로 업데이트하고 있다.

최근에는 직원들은 물론 본부를 찾는 외부인이 쉽게 접촉할 수 있도록 본부 엘리베이터와 복도, 식당 등에 카드뉴스 게시판을 설치해 콘텐츠 활용범위를 오프라인으로까지 확대했다.

특히 인쇄물 상단 QR코드를 활용해 본부 온라인 SNS와 연동하도록 해 자연스럽게 온라인 홍보로 연계가 가능토록 했다.

조재관 경기소방본부 소방홍보팀장은 "카드뉴스는 마치 한 장으로 압축된 안전정보 뉴스로 도민들의 높은 집중도와 흥미를 이끌어내고 있다"며 "도민들이 소방 관련 정책과 안전정보를 보다 쉽게 접할 수 있도록 더욱 다양한 내용의 카드뉴스를 제작하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr