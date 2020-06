코이카, 언택트 시대에 발맞춘 온라인 시범연수

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA, 한국국제협력단)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 언택트 시대에 발맞춰 우리나라의 개발경험과 기술을 공유할 온라인 교육을 추진한다.

코이카는 12일부터 24일까지 서울사이버대학교와 ‘아시아 평화구축을 위한 국제협력 교육자 역량강화’ 글로벌 온라인 시범연수를 실시한다. 캄보디아의 평화·개발 교육 역량 강화를 목표로 하는 이번 연수에는 캄보디아 교육청소년체육부, 지뢰행동피해자지원처, 관련 민간단체 관계자 21명의 전문가가 참여한다.

서울사이버대학교는 온라인으로 강의를 진행해온 다년간의 노하우와 인프라를 기반으로 이번 온라인 시범연수의 파트너 기관으로 선정됐다.

코로나19의 전 세계적인 확산으로 코이카는 기존에 초청연수 및 현지연수로 추진하던 글로벌연수사업을 온라인연수로 전환하고 있다. 이번에 캄보디아에서 시범적으로 시작되는 온라인연수는 코이카 글로벌연수사업 최초로 추진되는 디지털 콘택트 방식의 연수이다. 코이카는 해당 연수의 결과를 추후 다른 온라인 연수 과정으로 확산하여, 코로나19 상황에서도 개발도상국의 인적 역량강화에 힘쓸 계획이다.

이번에 진행될 온라인연수는 ▲비실시간 동영상 강의 ▲실시간 온라인 세미나 ▲실시간 조별토론 및 과제 등으로 구성됐다. 출석체크는 강의시작 전 설문조사와 강의 후 형성평가를 통해 진행한다. 온라인 세미나의 경우 서울사이버대학교 실무자가 연수생의 참여도를 모니터링한다. 향후 평가를 통해 우수연수생으로 선발된 이는 코로나19 상황이 안정된 후 진행할 연수사업에 초청할 계획이다.

코이카 관계자는 “이번 글로벌 온라인 시범 연수사업이 포스트 코로나와 뉴노멀 시대를 대비하는 새로운 연수 패러다임 구축에 도움이 될 것으로 기대하고 있다”며 “이번 온라인 시범 연수사업을 성공적으로 마무리해 다음 온라인 연수에도 반영할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr