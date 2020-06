김해시, 전국 첫 호텔급 '공공형 예식장' 운영 … 9월19일 개장

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 전국 최초 호텔급 공공형 예식장 '비즈컨벤션'(BIZ CONVENTION)의 대관 신청을 받는다고 10일 밝혔다.

김해시는 저비용 결혼식 문화를 확산하기 위해 9월 19일 개장 목표로, 주촌면 김해중소기업비즈니스센터 5층 대연회장을 클래식한 웨딩홀로 리모델링 중이다.

비즈컨벤션은 예식업 유경험 청년 등으로 구성된 김해아트인웨딩협동조합에서 수탁하는 방식으로 운영된다. 예식진행, 사진촬영, 메이크업, 축하공연, 컨셉웨딩 등 청년들의 감각적인 기획이 더해진 토탈 웨딩상품을 저렴한 가격에 제공한다.

클래식한 분위기의 호텔식 단독 150석 연회장과 빛을 주제로 한 최첨단 조명시스템, 중소기업비즈니스센터의 넓은 주차장에 저렴한 대관료까지 갖췄다. 주민등록법에 따른 김해시민이나 직계존비속, 김해에 주소를 둔 직장인과 직계존비속, 김해시민이면 누구나 이용할 수 있다.

예식은 9월 19일부터 토·일요일 각 4회 진행된다. 기본 예식시간은 2시간이다. 대관료는 40만5000원이다. 신부 드레스, 신부 화관, 면사포, 폐백 옷 등 기본 예식비품과 예식도우미를 무상 제공한다. 중소기업 임직원은 30% 감면 혜택을 받는다.

김태문 시민복지국장은 "청년들이 결혼비용 부담으로 결혼을 늦추는 사례가 증가하고 획일화된 기존 예식장의 분위기를 탈피해 특별한 예식을 원하는 젊은 층의 욕구를 반영해 지난해부터 저비용, 고효율 공공형 예식장을 준비해 왔다"고 설명했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr