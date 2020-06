광주동부교육청, 교통안전 캠페인 전개

광주 북구·북부경찰서 합동

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주동부교육지원청은 스쿨존 서행, 음주운전 금지 등 교통법규 준수 및 안전한 등굣길 조성을 위한 교통 캠페인을 전개했다고 5일 밝혔다.

이번 캠페인은 광주광역시 북구, 북부경찰서 등 유관기관과 합동으로 북구청 앞에서 진행됐다.

참여자들은 스쿨존 불법주정차 금지, 보행중 스마트폰 사용 금지 등 다양한 문구의 피켓과 현수막 등을 활용해 홍보활동을 펼쳤다.

동부교육지원청은 북구·북부경찰서와 합동으로 안전한 교통환경 조성을 위해 지속적으로 계도·단속 활동을 병행하기로 했다.

김철호 동부교육지원청 교육장은 “교통사고로부터 우리 아이들을 보호하기 위해서는 운전자 안전의식 제고 및 학생 교통안전교육이 무엇보다 중요하다”며 “이를 위해 유관기관의 지속적인 관심과 협조가 필요하고, 앞으로도 유관기관과 적극 협조해 행복하고 안전한 학교를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr