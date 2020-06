창립 34주년 금융결제원 "개방 금융시대, 혁신서비스 지원"

[아시아경제 기하영 기자]금융결제원은 창립 34주년을 맞아 개방형 금융(오픈 파이낸스)에 맞춰 혁신 금융서비스를 적극적으로 지원하겠다고 2일 밝혔다.

이를 위해 오픈뱅킹에 적용한 오픈 API(응용프로그램 인터페이스)를 다양한 서비스로 확대한다는 방침이다. 핀테크 기업 등이 금융결제원의 서비스를 활용해 신규 금융서비스를 출시하도록 하는 것이다.

API는 특정 프로그램의 기능이나 데이터에 다른 프로그램이 접근할 수 있도록 미리 정한 통신 규칙을 뜻한다. 오픈 API는 서비스를 API 방식으로 공개해 외부에서 사용할 수 있도록 제공하는 방식이다.

금융결제원은 금융당국과 지속해 협의해 오픈 API를 인증 서비스, 어카운트인포(계좌정보통합관리서비스) 등 여러 사업 분야로 순차적으로 확대해 나갈 예정이다. 또 API 이용 편의성을 높이고 개발 지원을 강화하기 위한 종합 포털을 올해 안에 구축한다.

금융결제원 관계자는 "개방형플랫폼을 통해 유연한 방식으로 핀테크 기업 등과 개방형 혁신을 도모할 예정"이라며 "정부의 개방형 혁신을 지원하는 한편 국민들이 더욱 안전하고 편리한 금융결제 서비스를 경험할 수 있도록 노력해 나갈 계획"이라고 말했다.

