김학도 "반부패 청렴문화 조성 앞장"…윤리경영의 날 행사

중소벤처기업진흥공단, 임직원 청렴·공정 문화 약속

[아시아경제 김대섭 기자] "앞으로도 꾸준한 윤리경영 활동으로 임직원의 윤리의식을 내재화하고 반부패 청렴문화 조성에 앞장서겠다."

김학도 중소벤처기업진흥공단 이사장은 2일 경남 진주 본사에서 열린 '제6회 윤리경영의 날 행사'에서 이같이 말하면서 "국민에게 신뢰받고 사랑받는 공공기관으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이날 행사는 임직원의 반부패·청렴 실천의지를 다짐하고, 청렴과 공정의 조직문화를 확산하기 위해 열렸다. 중진공은 2014년부터 6월2일을 윤리경영의 날로 지정하고 임직원 참여형 프로그램을 선보이고 있다.

올해는 이사장과 함께하는 윤리 소통, 반부패·청렴 서약서 작성, 갑질 예방 콘텐츠 시청, 온라인 청렴 골든벨 등의 프로그램을 마련했다.

김학도 이사장은 직급별 대표직원 8명과 마주앉아 소통하면서 중진공 조직 청렴도의 현주소, 직장 내 갑질, 부서 및 세대 간 소통 문제 등에 대해 의견을 나눴다.

김 이사장은 "이번 윤리경영의 날 행사는 자칫 어렵고 무겁게 느껴질 수 있는 윤리와 청렴이라는 주제를 재밌게 풀어내고, 직원과 함께하는 소통행사로 진행해 전 직원이 윤리경영에 대한 공감대를 형성하는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.

