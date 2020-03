"나눔·연결·성장 딜리버리 선순환 배달"

그가 배달 라이더 전용 바이크 모델을 만들겠다고 나선 배경에는 핵심 구성원인 라이더들을 향한 '진정성'이 자리잡고 있다. 이 대표는 "이륜 물류 플랫폼을 운영하는 데 가장 어려운 점은 라이더와 관련된 보험 문제"라며 "라이더들은 상시 위험에 노출돼 있지만 일반적인 자동차 보험과 달리 본인 신체 사고 보험료가 터무니없이 높아 가입을 주저하는 경우가 많다"고 말했다. 바로고는 이 문제를 해결하기 위해 현대해상과 함께 'The 바로고 안심케어' 보험을 마련했다. 하지만 이 대표는 보다 근복적인 문제부터 해결해야 한다고 봤다. 그는 "보험료가 터무니없이 높은 이유는 배달 라이더 전용 데이터가 없기 때문이다. 현재 이륜차 보험의 손해율은 중장거리 배달을 하는 퀵 업체의 데이터를 기반으로 하고 있다"며 "바로고는 이런 문제를 해결하기 위해 이륜차 제조기업 KR모터스, 핀테크 보안기업 아톤과 조인트 벤처 '무빙'을 설립했다"고 소개했다.

23일 이 대표는 아시아경제와의 인터뷰에서 "배달 라이더 전용 바이크 모델을 개발하고 비음식 군의 배달도 수행할 계획을 가지고 있다"고 말했다. 바로고는 '근거리 물류 IT 플랫폼 회사'를 표방하고 있다. '배달의민족', '요기요' 등이 소비자가 음식을 주문할 때 사용하는 애플리케이션(이하 앱)이라면 바로고는 음식점과 배달기사(라이더)들이 주문된 음식을 최종 소비자에게 배달하는 과정에서 사용하는 앱이다. 바로고는 전국 500여 개 허브와 4만5000여 명의 등록 라이더, 2만8000여개의 제휴업체에 이 프로그램을 제공하고 있다. 라이더들이 바로고의 사업 모델에서 핵심인 셈이다.