랩지노믹스, UN 조달기구 공급업체 등록…해외판매 채널 다각화

랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 3,200 등락률 +29.22% 거래량 12,006,936 전일가 10,950 2020.03.09 13:24 장중(20분지연) close 관계자는 “세계보건기구(WHO)에서 코로나19와 관련해 진단기기에 대한 긴급사용제도(Emergency Use Listing)를 발동한 만큼 국제기구에서의 사용가능성이 높다”며 “다만 국제 조달시장도 경쟁입찰로 이루어 지는 만큼 본격적인 수주는 지켜봐야 할 것”이라고 설명했다.

