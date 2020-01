LG전자 올레드에 '진찬의궤' 담다…英문화원 전시 참여

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 조선시대 문화재를 알리기 위해 9~22일 영국 런던 주영한국문화원에서 열리는 '기사진표리진찬의궤 미디어 쇼케이스(From Tangible to Intangible: A Media Showcase of Kisa chin p’yori chinch’an uigwe)'에 참여했다고 12일 밝혔다.

