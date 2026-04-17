◇ 경무관 전보
꼭 봐야 할 주요 뉴스"성과급 지역화폐로 지급"…삼성전자·SK하이닉스 ...
▲경찰청 치안정보국 치안정보심의관 김성준 ▲경찰청 국가수사본부 전기통신금융사기 통합대응단장 오창배 ▲경찰청 국가수사본부 형사국 과학수사심의관 이미경 ▲경찰청 기획조정관실(자치경찰기획단장) 이영철 ▲경찰청(공직기강비서관실) 배용석 ▲경찰청(국무조정실) 정문석 ▲경찰대학 교무처장 김기종 ▲중앙경찰학교 교수부장 이승열 ▲경찰수사연수원장 노규호 ▲서울경찰청 경비부장 이관형 ▲서울경찰청 수사부장 오승진 ▲서울경찰청 광역수사단장 박찬우 ▲서울경찰청 안보수사부장 최은정 ▲서울경찰청 생활안전교통부장 이진수 ▲서울경찰청 기동단장 박경정 ▲서울 영등포경찰서장 여진용 ▲서울 관악경찰서장 김광식 ▲서울 강서경찰서장 김상희 ▲부산경찰청 생활안전부장 최병윤 ▲대구경찰청 공공안전부장 임태오 ▲대구경찰청 생활안전부장 박재석 ▲대구 수성경찰서장 송재준 ▲인천경찰청 공공안전부장 곽창용 ▲인천경찰청 수사부장 이윤 ▲인천 남동경찰서장 임현규 ▲광주경찰청 생활안전부장 김만수 ▲대전경찰청 수사부장 오동욱 ▲대전경찰청 생활안전부장 김종관 ▲울산경찰청 공공안전부장 송승현 ▲울산경찰청 수사부장 최준영 ▲울산경찰청 생활안전부장 박대식 ▲세종경찰청장 김홍근 ▲경기남부경찰청 공공안전부장 유재용 ▲경기남부경찰청 광역수사단장 송병선 ▲경기남부 수원영통경찰서장 이동우 ▲경기남부 화성동탄경찰서장 문봉균 ▲경기북부경찰청 공공안전부장 임동균 ▲경기북부 고양경찰서장 박정원 ▲경기북부 파주경찰서장 최종상 ▲강원경찰청 수사부장 이충섭 ▲강원 원주경찰서장 정한규 ▲충북경찰청 수사부장 강일구 ▲충북경찰청 생활안전부장 장한주 ▲충남경찰청 공공안전부장 손창현 ▲충남경찰청 수사부장 김근만 ▲충남경찰청 생활안전부장 민윤기 ▲전북경찰청 공공안전부장 김상형 ▲전북경찰청 생활안전부장 빈중석 ▲전남경찰청 공공안전부장 강일웅 ▲전남경찰청 수사부장 고영재 ▲전남경찰청 생활안전부장 조우종 ▲경북경찰청 공공안전부장 양승호 ▲경북경찰청 수사부장 박종삼 ▲경북경찰청 생활안전부장 정관호 ▲경남경찰청 생활안전부장 이정철 ▲경남 창원중부경찰서장 호욱진
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