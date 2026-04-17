청렴 서약 넘어 공동 실천 다짐

행정과 시민사회가 한 테이블에 앉았다.

경남 양산시 시민통합위원회(위원장 박원현)와 양산시 소통담당관은 2026년 4월 16일, 양산시립박물관에서 민·관 청렴거버넌스 공동 협약식을 체결했다.

시민통합위원회 청렴 거버넌스 협약식. [사진 제공=양산시] AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 청렴한 행정문화 정착과 시민과의 신뢰 구축을 목표로 마련됐다.

양측은 이번 협약을 통해 청렴의 중요성에 대한 공감대를 형성했고, 행정과 시민 참여의 핵심 가치로서 청렴을 실천하기 위한 공동 노력을 이어가기로 뜻을 모았다. 이는 위원 위촉 당시 청렴서약을 했던 것을 한 층 더 발전시킨 것으로, 다시금 청렴의 가치를 상기하며 이를 생활 속에서 실천하겠다는 의지를 확인하는 자리였다.

시민통합위원회는 앞으로 청렴 문화 확산을 위해 시책 홍보와 캠페인을 전개하고, 분과별로 정책·제도 관행 개선 과제를 발굴하며, 간담회와 현장 방문을 통해 시민과 행정의 소통을 강화하는 활동을 추진할 예정이다.

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박원현 시민통합위원회 위원장은 "청렴은 행정의 기본이자 시민과의 약속이며, 우리 위원회는 앞으로도 청렴 실천을 생활화하고, 시민과 함께 신뢰받는 양산을 만들어 가겠다"라고 다짐을 전했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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