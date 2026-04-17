2023년 7월 준공 예정

콘서트홀·녹지공간 들어서

DL이앤씨는 서울 종로구 수송동 80번지 일대에 들어서는 '코리안리재보험 신사옥 건립 공사'를 수주했다고 17일 밝혔다. 공사비는 3982억원이다.

글로벌 재보험사인 코리안리재보험의 신사옥 건립 사업은 업무 환경 고도화와 도심 녹지, 문화 공간 확충을 통한 지역 활성화를 목표로 추진하는 프로젝트다.

서울 종로구 수송동에 들어설 ‘코리안리재보험 신사옥’ 조감도. DL이앤씨 제공 AD 원본보기 아이콘

신사옥은 대지면적 7260㎡, 연면적 11만2600㎡에 지하 8층~지상 21층 규모로 건립된다. 내달 착공에 돌입해 오는 2030년 7월 프라임 오피스로 준공 예정이다. 건물에는 510석 규모의 콘서트홀과 2600㎡ 이상의 개방형 녹지공간이 들어선다.

DL이앤씨는 그간 '광화문 D타워'와 '남대문 그랜드센트럴' 등 서울핵심권역(CBD) 내 프라임 오피스를 시공한 바 있다. 이번 프로젝트를 통해 코리안리재보험 신사옥이 녹지 복합시설 기능을 갖춘 도심 랜드마크로 거듭날 것을 기대하고 있다.

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DL이앤씨 관계자는 "코리안리재보험 신사옥 건립 공사는 DL이앤씨의 하이엔드 건축 기술과 고품질 시공 역량을 집약해 선보일 기회"라며 "CBD 내 랜드마크 프라임 오피스로 완성될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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