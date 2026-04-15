국내 골프 클럽 시장 점유율 1위

한국 골퍼 스타일 반영 아이언 전략 적중

땡스 페스타 행사 기간 구매 고객 혜택

테일러메이드가 드라이버에 이어 아이언도 성공을 거뒀다.

테일러메이드는 15일 "2025년 국내 골프 클럽 시장(온·오프라인 전체) 점유율 1위(클럽 전체 브랜드별 판매 수량 기준)를 달성했다. 아이언 카테고리가 주요한 역할을 했다"고 밝혔다. 국내 골퍼들의 플레이 스타일을 반영한 제품 포트폴리오 구성이 성과로 이어졌다는 설명이다.

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관용성과 비거리를 기본으로 하고 있는 주력 모델인 P·790과 P·8CB 아이언은 각각의 설계 특성을 기반으로 제품 라인업을 구성하고 있다. P·790 아이언은 번호별 최적화된 헤드 설계와 스피드폼 에어(SpeedFoam™ Air) 기술을 적용해 폭발적인 타구감과 향상된 퍼포먼스를 제공한다. P·8CB 아이언은 투어 DNA에 높은 관용성을 더한 단조 아이언이다. 1025 연철 기반의 초고밀도 단조 공정을 통해 부드러운 타구감과 안정적인 샷 구현을 돕는다.

테일러메이드는 땡스 페스타(Thanks Festa) 기간 동안 P·790 및 P·8CB 아이언 구매 고객을 대상으로 TP5 및 TP5x 골프볼 1더즌을 현장에서 선물한다. 테일러메이드 관계자는 "아이언 카테고리에서 다양한 플레이 스타일을 고려한 P·시리즈 라인업을 확대하고 있다"며 "앞으로도 골퍼의 플레이 특성에 맞는 제품을 중심으로 라인업을 지속적으로 선보일 계획"이라고 했다.

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이번 자료는 NIQ 코리아 소매지수 서비스(GfK Panelmarket)를 부분 참조했다. 2025년 1월부터 12월까지 전국 골프 전문점, 개인대리점, 대형마트 등 골프 소매점 채널과 온라인 채널에서 드라이버, 아이언 세트, 페어웨이 우드, 유틸리티, 웨지, 골프 클럽 세트, 퍼터 등의 시장 판매 조사 결과 산출한 내용이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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