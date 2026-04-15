검찰·금감원 사칭 34억 상당 수표 빼돌려

검찰 또는 금융감독원을 사칭해 거액의 수표를 가로챈 보이스피싱 일당이 검찰에 넘겨졌다.

서울 강동경찰서는 통신사기피해환급법 위반 혐의로 보이스피싱 전달책 A씨 등 3명을 구속 송치하고 수거책 B씨 등 4명을 불구속 송치했다고 15일 밝혔다.

경찰이 검거 과정에서 압수한 8억7000만원 상당의 수표. 서울 강동경찰서 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨 등은 보이스피싱 조직으로부터 텔레그램 등을 통해 지시를 받아 지난달 6일부터 31일까지 피해자 10명으로부터 34억6700만원 상당의 수표를 가로챈 혐의를 받는다.

이들은 수표를 빼돌려 얻은 범죄수익을 조직 상선에 전달하거나 이체한 것으로 확인됐다.

경찰은 지난달 6일 '계좌가 범죄에 연루된 것 같으니 현금을 모두 인출해 확인해야 한다'는 피싱범의 전화를 받은 뒤 수표 1억5700만원을 건넸다는 신고를 접수하고 수사에 착수했다.

검거 과정에서 수표 8억7000만원을 압수하고 이를 전달한 피해자 3명을 확인해 돌려줬다. 이들 피해자는 경찰이 연락하기 전까지 피해 사실을 인지하지 못한 상태였다. 일부 피해자의 경우 '고수익 주식투자' 명목으로 고액 수표를 17억원가량 전달한 사례도 확인됐다.

AD

경찰 관계자는 "전화로 수사기관·공공기관 등을 사칭해 계좌 등을 점검한다는 명목으로 현금 인출을 요구하는 것은 100% 사기"라며 "특히 최근 피해금을 수표로 인출해 전달하는 고액 피해 사례가 적지 않게 발생하고 있으므로 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>